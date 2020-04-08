Ветер порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируют 9 апреля

"Еврорадио" . Днем синоптики прогнозируют увеличение облачности, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный. В отдельных районах страны днем ожидается сильный порывистый ветер до 15-18 метров в секунду, передает





Ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, местами 1-3 мороза. Днем ожидается от +10 по северу до +22 по югу страны.