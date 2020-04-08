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В Минске заменят 500 тысяч квадратных метров трасс

08.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске приступили к масштабному ремонту дорог. По всему городу планируют заменить около полумиллиона квадратных метров покрытия, сообщает телеканал «МИР 24».

Специалисты используют современные технологии. Например, так называемые «перегружатели» позволяют асфальту высыхать равномерно. Это повышает качество и долговечность покрытия. На цементно-бетонных трассах применяют технологию «мытого бетона». Так увеличивается сцепление автомобиля с дорогой и снижается уровень шума. Ямочный ремонт в белорусской столице уйдет в прошлое. По мнению специалистов, он устарел и неэффективен.

«Долговечность покрытия после ямочного ремонта не повышается, лишь на год оттягивается ремонт. Должна быть программа переустройства слоев износа. Там, где уже пошел ямочный ремонт, там нужно делать полное переустройство слоев износа. То есть фрезерование трех-четырех сантиметров и укладка нового слоя покрытия. Это позволит на 7-8 лет продлить срок службы покрытия», – пояснил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Головнев.

Благодаря теплой погоде дорожные работы в республике начались раньше обычного.



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Теги: Минск
 
 
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Ямочный ремонт в белорусской столице уйдет в прошлое. По мнению специалистов, он устарел и неэффективен.
 
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Lida.Info
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