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Песков купил себе блокатор вирусов

08.04.2020 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции проводил глава государства, с необычным бейджем на пиджаке — блокатором вирусов. Фото появилось в Telegram-канале LIFE SHOT.


Песков рассказал, что сам купил в аптеке блокатор вирусов. Так Песков ответил на вопрос ТАСС о том, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование подобных блокаторов.

Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции проводил глава государства, с необычным бейджем на...
 
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Lida.Info
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