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Песков купил себе блокатор вирусов
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции проводил глава государства, с необычным бейджем на пиджаке — блокатором вирусов. Фото появилось в Telegram-канале
Песков рассказал, что сам купил в аптеке блокатор вирусов. Так Песков ответил на вопрос
Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции проводил глава государства, с необычным бейджем на...
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