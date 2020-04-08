Песков купил себе блокатор вирусов

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции проводил глава государства, с необычным бейджем на пиджаке — блокатором вирусов. Фото появилось в Telegram-канале LIFE SHOT .





Песков рассказал, что сам купил в аптеке блокатор вирусов. Так Песков ответил на вопрос ТАСС о том, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование подобных блокаторов.

Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.