Нужны ли всем маски и как их правильно носить. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Пока врачи борются за жизни заразившихся, эпидемиологи призывают быть внимательнее к здоровью. Как минимум – соблюдать элементарные правила, в списке всё те же: дистанция и дезинфекция. Оберег от вирусов и теперь уже даже неотъемлемая часть гардероба – медицинские маски в этом сезоне в тренде.

На подиумах и страницах глянцевых журналов модели в масках, в них же, наверное, треть столицы. Чёрные, белые, цветные, с черепами или национальной символикой – вариаций масса. И теперь это даже красиво. Но суть ведь в защите. Если вы простужены или ухаживаете за тем, кто заболел, маска очень даже к месту. Риск заболеть самому или заразить остальных – гораздо ниже.

Но вот беда, 90% людей носят маски неправильно и не защищают себя. Ну, разве что окружающим спокойнее. Хотя можно заметить обратное. Мол, если в маске, значит, он болен, и кто его знает чем, обойду-ка я заразного стороной. Для тех, кто всё же понимает, что сейчас время не для шуток, объясним. Если носите, то делайте это правильно. Вот одноразовая маска. Сначала тщательно моем руки 20 секунд с мылом.

А дальше берём эластичные петельки, заводим за уши, а пластиковую пластину аккуратно загибаем под форму носа. Маска должна плотно прилегать к лицу. И всё – больше к ней не прикасаемся. Снимаем, не касаясь самой маски, затем ее лучше выбросить. И сразу же моем руки или обрабатываем их антисептиком. Маску носим не более двух часов. Дальше она бесполезна. Но по степени защиты всё же выигрывают респираторы. Любой из них на 30% эффективнее маски.

Кстати, респиратор больше защищает вас, а вот маска помогает защитить окружающих. Главный вопрос: носить или нет? Каждый решает сам, но помните, что сейчас вы отвечаете не только за себя. В зоне риска самое дорогое – родные люди. Может, у вас и нет симптомов, но вы можете быть переносчиком. К чему риск? Если есть возможность – давайте делать. А если ничего не делать – лучше не станет.

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