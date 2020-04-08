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Результаты первых матчей полуфинала Кубка Беларуси по футболу

08.04.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Результаты первых матчей полуфинала Кубка Беларуси по футболу

Сегодня проходят первые матчи 1/2-ой финала Кубка Беларуси по футболу. В эти минуты в Бресте «Динамо» играет с солигорским «Шахтёром». Завершается второй тайм. Счет 2:0 в пользу «Динамо».

А первыми борьбу за выход в финал турнира начали «Славия» и БАТЭ. И вновь мозырский клуб стал автором сенсации. На своем поле команда одолела титулованного соперника – 1:0. Единственный мяч забил полузащитник хозяев Юрий Пантя. Напомним, на старте чемпионата страны БАТЭ также проиграл «Славии» со счетом 1:2. Ответные кубковые матчи команды проведут 29 апреля.

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Теги: Брест
 
 
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Сегодня проходят первые матчи 1/2-ой финала Кубка Беларуси по футболу. В эти минуты в Бресте «Динамо» играет с солигорским «Шахтёром». Завершается второй тайм. Счет...
 
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