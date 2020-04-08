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Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

08.04.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте сошлись чемпион и бронзовый призер чемпионата прошлого сезона – местное «Динамо» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Идёт замер температуры при входе на стадион». Как проходит чемпионат Беларуси по футболу

Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

Обе команды провалили старт сезона – с одной стороны. Но с другой, в последних трех розыгрышах Кубка побеждали именно эти команды: дважды «Динамо» и один раз «Шахтер». Афиша – лучше не придумаешь. Болельщики ожидали сегодня от этой игры яркого шоу.

Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

Ирина Строк, болельщица ФК «Динамо-Брест»:
Поддержать команду хочется, тем более, последний матч был не очень удачный. Меры предосторожности: перчатки и маска.

Ответные матчи запланированы на 29 апреля. Финал Кубка Беларуси пройдет в Минске на стадионе «Динамо» 24 мая.

Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

Посмотрите, как фанаты ходят на белорусский футбол

Люди в материале: Ирина Строк

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте сошлись чемпион и бронзовый призер чемпионата прошлого сезона – местное «Динамо» и солигорский «Шахтер», сообщили в программе Новости...
 
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Чырвоны прамень
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