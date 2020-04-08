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Цены на нефть марки Brent выросли на 6%
Источник материала: ОНТ
Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличились на 6,2%. Об этом со ссылкой на данные торгов
Таким образом стоимость нефти марки Brent составила $33,84 за баррель. При этом стоимость фьючерса не нефть марки WTI по итогам торгов составила $26,42 за баррель, увеличившись таким образом на 11,8% за день торгов.
Напомним, обвал мировых цен на нефть произошел в начале марта 2020 года, когда стало известно о распаде сделки ОПЕК+.
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Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличились на 6,2%. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС. Таким...
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