Цены на нефть марки Brent выросли на 6%

Источник материала: ОНТ

Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличились на 6,2%. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС.

Таким образом стоимость нефти марки Brent составила $33,84 за баррель. При этом стоимость фьючерса не нефть марки WTI по итогам торгов составила $26,42 за баррель, увеличившись таким образом на 11,8% за день торгов.

Напомним, обвал мировых цен на нефть произошел в начале марта 2020 года, когда стало известно о распаде сделки ОПЕК+.

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