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Девушка опубликовала фото дедушки, красота которого покорила сердца тысяч пользовательниц сети
Источник материала: ОНТ
Девушка из Украины опубликовала в сообществе о советской эстетике sovietvisuals в Twitter фото своего дедушки, которое вызвало бурное обсуждение в сети.
Снимок из молодости дедушки интернет-пользовательницы быстро стал вирусным. На фото запечатлен красивый юноша в свитере с высоким горлом. Молодой человек с серьезным выражением лица смотрит в камеру.
Пользовательниц Twitter впечатлила красота юноши из прошлого. Фотография собрала несколько сотен тысяч лайков.
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Девушка из Украины опубликовала в сообществе о советской эстетике sovietvisuals в Twitter фото своего дедушки, которое вызвало бурное обсуждение в сети. Снимок из...
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