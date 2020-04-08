Девушка опубликовала фото дедушки, красота которого покорила сердца тысяч пользовательниц сети

Источник материала: ОНТ

Девушка из Украины опубликовала в сообществе о советской эстетике sovietvisuals в Twitter фото своего дедушки, которое вызвало бурное обсуждение в сети.

Снимок из молодости дедушки интернет-пользовательницы быстро стал вирусным. На фото запечатлен красивый юноша в свитере с высоким горлом. Молодой человек с серьезным выражением лица смотрит в камеру.

Пользовательниц Twitter впечатлила красота юноши из прошлого. Фотография собрала несколько сотен тысяч лайков.

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