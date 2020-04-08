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Девушка опубликовала фото дедушки, красота которого покорила сердца тысяч пользовательниц сети

08.04.2020 22:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка опубликовала фото дедушки, красота которого покорила сердца тысяч пользовательниц сети

 Девушка из Украины опубликовала в сообществе о советской эстетике sovietvisuals в Twitter фото своего дедушки, которое вызвало бурное обсуждение в сети. 

Снимок из молодости дедушки интернет-пользовательницы быстро стал вирусным. На фото запечатлен красивый юноша в свитере с высоким горлом. Молодой человек с серьезным выражением лица смотрит в камеру.

Пользовательниц Twitter впечатлила красота юноши из прошлого. Фотография собрала несколько сотен тысяч лайков. 

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 Девушка из Украины опубликовала в сообществе о советской эстетике sovietvisuals в Twitter фото своего дедушки, которое вызвало бурное обсуждение в сети.  Снимок из...
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Lida.Info
Единство
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