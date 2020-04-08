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За чертой бедности находится 470 тысяч белорусов. На селе каждый двенадцатый — бедняк

08.04.2020 22:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В прошлом году 5% жителей Беларуси находились за чертой бедности, сообщает Белстат. При этом в сельской местности доля малообеспеченного населения была в два раза больше, чем в городах. За чертой бедности оказываются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы в месяц ниже бюджета прожиточного минимума.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

В прошлом году 5% населения Беларуси имело среднедушевые ресурсы ниже уровня бюджета прожиточного минимума. Величину бюджета прожиточного минимума пересматривают раз в квартал, в прошлом году его величина варьировалась от 214,21 до 231,83 рубля. С учетом того, что численность населения в стране в 2019-м составляла 9 миллионов 408,4 тысячи человек, за чертой бедности оказалось примерно 470,4 тысячи белорусов.

Доля малообеспеченного населения, по данным официальной статистики, оказалась самой низкой за последние четыре года. В 2018 году за чертой бедности находилось 5,6% населения, в 2017 году — 5,9%, а в 2016 году — 5,7%.

В сельской местности доля малообеспеченных среди населения в два раза больше, чем в городах. Если за чертой бедности в прошлом году находилось 4% городского населения, то сельского — 8%. Но с учетом того, что городское население в 3,5 раза больше сельского, то и бедняков в городах тоже было больше. Так, по данным Белстата, в городах проживает 7 миллионов 303,8 тысячи человек, на селе — 2 миллиона 104,6 тысячи человек. Соответственно, за чертой бедности находилось около 292 тысяч горожан и 168 тысяч сельчан.

Больше всего малообеспеченных — в Брестской области, меньше всего — в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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  В прошлом году 5% жителей Беларуси находились за чертой бедности, сообщает Белстат. При этом в сельской местности доля малообеспеченного населения была в два...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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