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«Красный – код нации. 1000 лет в белорусском искусстве». Национальный художественный музей приглашает на онлайн-экскурсии

08.04.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Красный – код нации. 1000 лет в белорусском искусстве». Национальный художественный музей приглашает на онлайн-экскурсии

В Национальном художественном музее сегодня провели стрим-экскурсию по выставке, которая была обречена стать одним из главных хитов сезона. Тема прямого эфира в социальных сетях – «Под защитой красного цвета». С самых «почтенных» произведений белорусского искусства начал свой рассказ автор проекта, поддержанного президентским грантом. 

Собрав в одном месте разные материалы по теме, арт-куратор теперь соединяет тех, кому суждено встретиться с прекрасным несмотря на время. Онлайн-монолог первый – о сакральном со второго века: фибулах-застёжках, лунницах-оберегах, архаических узорах.      

Четыре зала «одеты» в красное. Эталонные образцы – не только из столичных коллекций. Редкое «явление» из Ветки – червлёное Евангелие XVI столетия. Принцип построения экспозиции – предметный «диалог» эпох, стилей. 

Помните у Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать...» Давно известно, что в музее лучше смотреть маленькие картины на расстоянии метра, а большие – с двух-трёх. Красный – самый горячий цвет, привлекал к себе внимание издревле.

Фольклорные образы: красная девица, красно солнышко, красный угол. Здесь каждый как таковой. 1921 год – варианты герба БССР, малоизвестные. У этого цвета 26 оттенков. Сегодня музей открыт для реальных и виртуальных бесплатных экскурсий.  

Онлайн, конечно, можно увидеть всё ближе, чем в музее. Судя по популярности в сети – выставку продлят. Стоит переждать, но такое нельзя обойти стороной. Всё-таки «человек красит место». 

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В Национальном художественном музее сегодня провели стрим-экскурсию по выставке, которая была обречена стать одним из главных хитов сезона. Тема прямого эфира в...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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