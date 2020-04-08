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Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают»

08.04.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимир Иванович считать умеет – преподавал математику в университете. И помнит классику Жванецкого: раки, что вчера за 3, должны быть меньше по размеру тех, которые сегодня за 5. И никак иначе. А когда одни и те же лимоны вчера стоили 3, а сегодня 9 рублей, это уже не экономика с математикой, а нечто иное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают»

Владимир Бутко, житель Минска:
Всегда найдется ложка дегтя. У людей горе, а они цены повышают. Ну как это так? Я неделю назад был на том же Комаровском рынке, видел эти лимоны по 3-4 рубля и в магазине видел по 3-4 рубля. А тут прихожу – 9,99! Ну елки-палки! Ну как это так?

Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают»

Мы понимаем: платить 5 рублей за одних и тех же раков сегодня, которые еще вчера стоили 3, – это не демократия, не свободный рынок. А нечто иное.

Владимир Бутко:
Понимаете, мне за них, не знаю, может, пафосно звучит, но мне за них стыдно. Вот что, понимаете? Мне их жалко. Вот и получается та самая поговорка: кому война, а кому мать родная.

Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают»

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Люди в материале: Евгений Поболовец, Владимир Бутко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Владимир Иванович считать умеет – преподавал математику в университете. И помнит классику Жванецкого: раки, что вчера за 3, должны быть меньше по...
 
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