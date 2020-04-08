|
Белорус о резком подорожании некоторых продуктов: «У людей горе, а они цены повышают»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владимир Иванович считать умеет – преподавал математику в университете. И помнит классику Жванецкого: раки, что вчера за 3, должны быть меньше по размеру тех, которые сегодня за 5. И никак иначе. А когда одни и те же лимоны вчера стоили 3, а сегодня 9 рублей, это уже не экономика с математикой, а нечто иное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Бутко, житель Минска:
Мы понимаем: платить 5 рублей за одних и тех же раков сегодня, которые еще вчера стоили 3, – это не демократия, не свободный рынок. А нечто иное.
Владимир Бутко:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Владимир Иванович считать умеет – преподавал математику в университете. И помнит классику Жванецкого: раки, что вчера за 3, должны быть меньше по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)