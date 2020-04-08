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«Динамо» заключило контракты с тремя молодыми игроками «Гомеля»

08.04.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Динамо» заключило контракты с тремя молодыми игроками «Гомеля»

Минское «Динамо» заключило пробные контракты с тремя молодыми игроками хоккейного клуба «Гомель».

Состав «зубров» пополнили нападающие Олег Качеловский, Александр Скоренов и Нассер Субхи. Форварды достойно проявили себя в регулярном чемпионате экстралиги, а также в первом раунде плей-офф против «Динамо-Молодечно» и обратили на себя внимание тренерского штаба минчан. Теперь у хоккеистов будет шанс зарекомендовать себя на новом, более высоком уровне. В ближайшее время хоккеисты приступят к тренировкам с основным составом минского «Динамо».

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Теги: Гомель
 
 
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Минское «Динамо» заключило пробные контракты с тремя молодыми игроками хоккейного клуба «Гомель». Состав «зубров» пополнили нападающие Олег Качеловский,...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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