«Динамо» заключило контракты с тремя молодыми игроками «Гомеля»

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» заключило пробные контракты с тремя молодыми игроками хоккейного клуба «Гомель».

Состав «зубров» пополнили нападающие Олег Качеловский, Александр Скоренов и Нассер Субхи. Форварды достойно проявили себя в регулярном чемпионате экстралиги, а также в первом раунде плей-офф против «Динамо-Молодечно» и обратили на себя внимание тренерского штаба минчан. Теперь у хоккеистов будет шанс зарекомендовать себя на новом, более высоком уровне. В ближайшее время хоккеисты приступят к тренировкам с основным составом минского «Динамо».

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