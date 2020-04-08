|
Блогерша показала, как сделать красивую завивку для волос дома. Результат потряс пользователей сети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Популярная блогерша из TikTok Бри Хармон впечатлила пользователей сети лайфхаком для волос. Девушка показала, как сделать завивку волос с помощью пояса от халата,
Чтобы сделать красивую укладку, Хармон разделила волосы на две части, а затем обернула пряди вокруг пояса, который закрепила резинкой. После этого девушка отправилась спать, а утром показала результат в TikTok.
С помощью этого пояса от халата Хармон добилась потрясающего результата, который впечатлил интернет-пользовательниц. Ролик собрал свыше миллиона просмотров. Блогерше оставили множество комментариев с благодарностью.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогерша показала, как сделать красивую завивку для волос дома. Результат потряс пользователей сети (ВИДЕО)
Популярная блогерша из TikTok Бри Хармон впечатлила пользователей сети лайфхаком для волос. Девушка показала, как сделать завивку волос с помощью пояса от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)