Блогерша показала, как сделать красивую завивку для волос дома. Результат потряс пользователей сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Популярная блогерша из TikTok Бри Хармон впечатлила пользователей сети лайфхаком для волос. Девушка показала, как сделать завивку волос с помощью пояса от халата, пишет Daily Mirror.

Чтобы сделать красивую укладку, Хармон разделила волосы на две части, а затем обернула пряди вокруг пояса, который закрепила резинкой. После этого девушка отправилась спать, а утром показала результат в TikTok.

С помощью этого пояса от халата Хармон добилась потрясающего результата, который впечатлил интернет-пользовательниц. Ролик собрал свыше миллиона просмотров. Блогерше оставили множество комментариев с благодарностью.

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