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Житель Брестского района попал в больницу пытаясь разобрать боевой снаряд

08.04.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Брестского района попал в больницу пытаясь разобрать боевой снаряд

Днем 8 апреля во дворе одного из частных домов в Брестском районе прогремел взрыв. Об этом сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, 53-летний местный житель пытался разобрать один из элементов артиллерийского снаряда, в результате чего и произошел взрыв. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила фрагменты других минометных и артиллерийских снарядов, однако уже без следов взрывчатых веществ.

По выявленным фактам проводится проверка. Сам мужчина был госпитализирован с различными травмами. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

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Днем 8 апреля во дворе одного из частных домов в Брестском районе прогремел взрыв. Об этом сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, 53-летний...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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