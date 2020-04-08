Житель Брестского района попал в больницу пытаясь разобрать боевой снаряд

Источник материала: ОНТ

Днем 8 апреля во дворе одного из частных домов в Брестском районе прогремел взрыв. Об этом сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, 53-летний местный житель пытался разобрать один из элементов артиллерийского снаряда, в результате чего и произошел взрыв. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила фрагменты других минометных и артиллерийских снарядов, однако уже без следов взрывчатых веществ.

По выявленным фактам проводится проверка. Сам мужчина был госпитализирован с различными травмами. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

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