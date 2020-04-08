|
Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из тем, которая накануне достаточно резонансно прозвучала во Дворце Независимости – это резкое повышение цен на ряд продуктов и товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, стоимость лимонов или имбиря в некоторых торговых точках превышает все допустимые пределы.
То же касается и очень нужных сейчас масок или лекарств. Реакция главы государства была жесткой, Александр Лукашенко поручил во всем разобраться. И не кивать на курс рубля, рынок или еще что-то.
Не все помнят, не все знают: в блокадном Ленинграде были те, кто умер от голода, но не съел ни зернышка пшеницы уникальной коллекции. Сравнение, возможно, не совсем уместное, но все же...
Сейчас в Беларуси ни о каком дефиците продуктов и товаров речь не идет. Мы страну на карантин не закрывали – на по сути военное положение не переходили, заводы и фабрики работают в обычном режиме. А продовольственный запас и вовсе создается каждую осень.
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Искусственный дефицит – так это называется простыми словами. И ведь эти «предприниматели» вам ответят: мол, по закону все делаем. В перечень товаров социально значимых лимон и имбирь ведь точно не отнесут, а потому можно и сыграть на чувствах белорусов.
Грамотно поднять волну паники, под это дело сначала убрать продукты, а затем внезапно снова их выставить на продажу. Но по другой цене.
Сказано – сделано. Начали с горячей линии, госконтроль запустил ее накануне. Первые сутки – более сотни звонков. Белорусы заметили: цены выросли на лимоны, чеснок и имбирь. Местами – в 3,5 раза! Но искусственный ажиотаж – штука такая. Заразная. Некоторые белорусские производители тут же смекнули: деньги же из воздуха! И подняли цены на картошку и даже на лук репчатый. Или как на антисептик в одной розничной сети: там он стоил 22 рубля, в соседней аптеке – 25 рублей, а в магазине через дорогу – 9,9 рубля.
Нина Емельянова:
По всей стране уже успели проверить более сотни аптек и магазинов. Итог мониторинга – завышение цены и дефицит масок и дезинфицирующих средств. Рынок – это хорошо: свободная торговля, конкуренция. Но когда заносит на поворотах автомобиль, кому-то нужно и руль держать крепко, чтобы не улететь в кювет.
Даже у компьютеров бывают сбои, что приводит к авариям. А тут государство, а тут судьбы людей на кону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одна из тем, которая накануне достаточно резонансно прозвучала во Дворце Независимости – это резкое повышение цен на ряд продуктов и товаров,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)