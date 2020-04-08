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Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

08.04.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна из тем, которая накануне достаточно резонансно прозвучала во Дворце Независимости – это резкое повышение цен на ряд продуктов и товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, стоимость лимонов или имбиря в некоторых торговых точках превышает все допустимые пределы.

То же касается и очень нужных сейчас масок или лекарств. Реакция главы государства была жесткой, Александр Лукашенко поручил во всем разобраться. И не кивать на курс рубля, рынок или еще что-то.

Ситуацию изучил корреспондент Евгений Поболовец.

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Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Сейчас в Беларуси ни о каком дефиците продуктов и товаров речь не идет. Мы страну на карантин не закрывали – на по сути военное положение не переходили, заводы и фабрики работают в обычном режиме. А продовольственный запас и вовсе создается каждую осень.

Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Картофель, овощи, яблоки, также говядина, свинина, сливочное масло – эти товары у нас заложены в запасах. Мы также каждый день сейчас отслеживаем реализацию с нашего предприятия. И судя по тем среднедневным объемам, которые реализуют сейчас в Минске в торговой сети, закрытые предприятия, у нас объемов более чем достаточно.

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Искусственный дефицит – так это называется простыми словами. И ведь эти «предприниматели» вам ответят: мол, по закону все делаем. В перечень товаров социально значимых лимон и имбирь ведь точно не отнесут, а потому можно и сыграть на чувствах белорусов.

Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Грамотно поднять волну паники, под это дело сначала убрать продукты, а затем внезапно снова их выставить на продажу. Но по другой цене.

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Сказано – сделано. Начали с горячей линии, госконтроль запустил ее накануне. Первые сутки – более сотни звонков. Белорусы заметили: цены выросли на лимоны, чеснок и имбирь. Местами – в 3,5 раза! Но искусственный ажиотаж – штука такая. Заразная. Некоторые белорусские производители тут же смекнули: деньги же из воздуха! И подняли цены на картошку и даже на лук репчатый. Или как на антисептик в одной розничной сети: там он стоил 22 рубля, в соседней аптеке – 25 рублей, а в магазине через дорогу – 9,9 рубля.

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Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Нина Емельянова:
Пользуясь тем, что сейчас есть повышенный спрос, они ориентировались (объяснила сеть) на цену в аптеках и сделали ее чуть ниже, чтобы конкурировать с аптеками. Но почему они не ориентировались на цену соседнего магазина? И сделать ее чуть ниже, чем в первом магазине (за 9,90), чтобы конкурировать. Эти объяснения не совсем принимаются.

Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

По всей стране уже успели проверить более сотни аптек и магазинов. Итог мониторинга – завышение цены и дефицит масок и дезинфицирующих средств. Рынок – это хорошо: свободная торговля, конкуренция. Но когда заносит на поворотах автомобиль, кому-то нужно и руль держать крепко, чтобы не улететь в кювет.

Даже у компьютеров бывают сбои, что приводит к авариям. А тут государство, а тут судьбы людей на кону.

Почему в Беларуси подскочили цены на лимоны и имбирь, и сколько продуктов у нас в запасе?

Люди в материале: Евгений Поболовец, Владимир Бутко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одна из тем, которая накануне достаточно резонансно прозвучала во Дворце Независимости – это резкое повышение цен на ряд продуктов и товаров,...
 
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