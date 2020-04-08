Как восстановить кишечник после приема антибиотиков

Источник материала: Полымя

Не секрет, что антибиотики оказывают разрушающее действие на микрофлору ЖКТ. Чтобы восстановить нормальное функционирование кишечника, важнейшего в построении крепкого иммунитета органа важно правильно выстроить свое питание. Как это сделать рассказала врач-диетолог, anti-age-специалист, генеральный директор клиники эстетической медицины Наталья Григорьева.





К привычному питанию следует возвращаться постепенно. Не стоит перегружать желудок, ведь антибиотики серьезно «бьют» по ферментной системе., поэтому перегружать желудок не стоит. Первое время после окончания приема антибиотика не стоит злоупотреблять сырыми фруктами и овощами. Важно ввести в дневное меню немного животного белка, а со временем увеличить и количество жиров.

Обязательным является и включение в рацион кисломолочных продуктов: их следует употреблять на протяжении месяца после приёма антибиотиков.

«И не стоит бояться, что полезные микроорганизмы, содержащиеся в йогурте, погибнут в желудочном соке. Действительно, для большинства бактерий кислая среда желудка губительна. Но в кисломолочные продукты добавляют штаммы, устойчивые к действию желудочного сока. Только учтите, йогурт или кефир лучше пить после еды, когда желудок заполнен пищей. В этом случае большая часть полезных бактерий достигнет кишечника целыми и невредимыми», — рассказала Наталья Григорьева.