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Профилактика обслуживания тормозной системы: пошаговая инструкция
Источник материала: БДГ
Даже если вы уверены, что тормозные колодки, диски или барабаны в вашем авто не требуют замены, не забывайте, что для корректной работы тормозной системы стоит проводить профилактическое обслуживание минимум 2 раза в год.
Для первичной оценки состояния и работоспособности тормозной системы лучше использовать тормозной стенд. Все рекомендации для этого Bosch собрал в одной инфографике, чтобы они всегда были под рукой.
1. До начала работ проверьте уровень тормозной жидкости.
2. Поднимите автомобиль и при возможности оцените состояние ступичного подшипника.
3. Снимите колесо для внешнего осмотра тормозной системы:
– при неравномерном износе колодок или дисков определите неисправность в работе системы;
– проверьте целостность пыльников и состояние противоскрипных пластин, комплектность и исправность пружин и фиксаторов;
– убедитесь в отсутствии заклинивания механизмов и работоспособности стояночного тормоза;
– осмотрите тормозные шланги, трубки и штуцеры на предмет подтеков тормозной жидкости.
4. Проверьте смежные детали подвески и рулевого управления.
5. Очистите от грязи, коррозии и старой смазки направляющие суппорта и колодок, гильзы, болты, ступицу, примыкающие элементы.
6. Все изношенные, поврежденные и неисправные детали замените новыми.
7. Произведите смазку необходимых деталей согласно рекомендациям автопроизводителя:
– избегайте попадания любых смазок на фрикционные поверхности колодок и дисков, на пыльники и резиновые манжеты;
– используйте антикоррозионную противошумную смазку Bosch Superfit без металлов и кислот.
8. При сборке необходимо использовать соответствующие динамометрические ключи:
– соблюдайте при этом моменты затяжки резьбовых соединений, рекомендованные автопроизводителем;
– не наносите смазку на резьбовые соединения.
10. По окончании работ произведите на стоящем автомобиле несколько пробных нажатий на педаль тормоза.
11. Долейте тормозную жидкость до необходимого уровня в бачке (полная замена тормозной жидкости производится каждые 2 года).
12. Проверьте работоспособность тормозной системы на тормозном стенде.
13. В случае замены дисков и колодок проведите их обкатку в движении:
– сделайте несколько плавных торможений со скорости 50-60 км/ч до 10 км/ч;
– избегайте резких торможений первые 200-300 км.
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Даже если вы уверены, что тормозные колодки, диски или барабаны в вашем авто не требуют замены, не забывайте, что для корректной работы тормозной системы стоит...
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