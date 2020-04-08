Профилактика обслуживания тормозной системы: пошаговая инструкция

Даже если вы уверены, что тормозные колодки, диски или барабаны в вашем авто не требуют замены, не забывайте, что для корректной работы тормозной системы стоит проводить профилактическое обслуживание минимум 2 раза в год.

Для первичной оценки состояния и работоспособности тормозной системы лучше использовать тормозной стенд. Все рекомендации для этого Bosch собрал в одной инфографике, чтобы они всегда были под рукой.

1. До начала работ проверьте уровень тормозной жидкости.

2. Поднимите автомобиль и при возможности оцените состояние ступичного подшипника.

3. Снимите колесо для внешнего осмотра тормозной системы:

– при неравномерном износе колодок или дисков определите неисправность в работе системы;

– проверьте целостность пыльников и состояние противоскрипных пластин, комплектность и исправность пружин и фиксаторов;

– убедитесь в отсутствии заклинивания механизмов и работоспособности стояночного тормоза;

– осмотрите тормозные шланги, трубки и штуцеры на предмет подтеков тормозной жидкости.

4. Проверьте смежные детали подвески и рулевого управления.

5. Очистите от грязи, коррозии и старой смазки направляющие суппорта и колодок, гильзы, болты, ступицу, примыкающие элементы.

6. Все изношенные, поврежденные и неисправные детали замените новыми.

7. Произведите смазку необходимых деталей согласно рекомендациям автопроизводителя:

– избегайте попадания любых смазок на фрикционные поверхности колодок и дисков, на пыльники и резиновые манжеты;

– используйте антикоррозионную противошумную смазку Bosch Superfit без металлов и кислот.

8. При сборке необходимо использовать соответствующие динамометрические ключи:

– соблюдайте при этом моменты затяжки резьбовых соединений, рекомендованные автопроизводителем;

– не наносите смазку на резьбовые соединения.

10. По окончании работ произведите на стоящем автомобиле несколько пробных нажатий на педаль тормоза.

11. Долейте тормозную жидкость до необходимого уровня в бачке (полная замена тормозной жидкости производится каждые 2 года).

12. Проверьте работоспособность тормозной системы на тормозном стенде.

13. В случае замены дисков и колодок проведите их обкатку в движении:

– сделайте несколько плавных торможений со скорости 50-60 км/ч до 10 км/ч;

– избегайте резких торможений первые 200-300 км.