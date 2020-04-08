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В NASA представили план освоения Луны
Источник материала: Партизан
Ученые хотят создать базу на Луне, которая станет плацдармом для подготовки высадки на Марс.
NASA обнародовало планы по освоению Луны после отправки на земной спутник американских астронавтов. Луна станет плацдармом для подготовки экспедиций на Марс, сообщается в отчете NASA, передает
Американские ученые запланировали высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Также у них достаточно амбициозные планы.
Так, на Луне планируется возведение постоянной базы, где смогут жить четыре астронавта. У них будет пассажирский ровер Lunar Terrain Vehicle, который сможет перевозить специалистов на небольшие расстояния.
Астронавты должны будут найти методы получения из местных ресурсов воды, кислорода и топлива. Также на Луне будут испытывать современнейшую робототехнику.
Эта лунная база должна стать плацдармом для подготовки высадки на Марс.
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Ученые хотят создать базу на Луне, которая станет плацдармом для подготовки высадки на Марс.
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