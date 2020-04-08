В NASA представили план освоения Луны

korrespondent.net . NASA обнародовало планы по освоению Луны после отправки на земной спутник американских астронавтов. Луна станет плацдармом для подготовки экспедиций на Марс, сообщается в отчете NASA, передает





Американские ученые запланировали высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Также у них достаточно амбициозные планы.





Так, на Луне планируется возведение постоянной базы, где смогут жить четыре астронавта. У них будет пассажирский ровер Lunar Terrain Vehicle, который сможет перевозить специалистов на небольшие расстояния.