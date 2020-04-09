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Организаторы «Евровидения» предложили поклонникам спеть на шоу

09.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Организаторы «Евровидения» предложили поклонникам спеть на шоу

Организаторы песенного конкурса «Евровидение», готовящие к 16 мая новое шоу «Европа сияет светом», предложили поклонникам оказаться в прямом эфире. Об этом сообщает официальный сайт Eurovision.tv.

Шоу «Европа сияет светом» (Eurovision: Europe Shine A Light) выйдет в эфир 16 мая вместо финала конкурса. Это будет онлайн-концерт всех участников «Евровидения-2020» – 41 исполнитель выступит в неконкурентном формате.

Поклонники конкурса, которые хотят попасть в эфир, должны исполнить композицию «What's Another Year» Джонни Логана – победителя «Евровидения-1980». Лучшие видеозаписи помогут организаторам устроить «хор Евровидения» из фанатов.


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Организаторы песенного конкурса «Евровидение», готовящие к 16 мая новое шоу «Европа сияет светом», предложили поклонникам оказаться в прямом эфире. Об этом...
 
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