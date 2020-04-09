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Женщина впервые стала генеральным менеджером мужского хоккейного клуба
Источник материала: ОНТ
Генеральным менеджером хоккейного клуба «Берн» (Швейцария) стала Флоренс Шеллинг. Как
Генеральный директор «Берна» Марк Люти отметил, что хотел видеть в команде умного, молодого и дальновидного человека с глубоким погружением в хоккей. Поэтому была выбрана 31-летняя Шеллинг, ранее возглавлявшая женскую юниорскую сборную Швейцарии.
До работы тренером Флоренс была профессиональным игроком в хоккей, занимая позицию вратаря. Спортсменка выступала на трех Олимпиадах, а на Играх 2014 в Сочи завоевала со сборной Швейцарии бронзовую медаль.
ХК «Берн» является действующим чемпионом Швейцарии.
Фото: HHOF-IIHF IMAGES / ROBERT HRADIL
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Генеральным менеджером хоккейного клуба «Берн» (Швейцария) стала Флоренс Шеллинг. Как подчеркнули в Международной федерации хоккея, это первый случай, когда...
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