Женщина впервые стала генеральным менеджером мужского хоккейного клуба

Источник материала: ОНТ

Генеральным менеджером хоккейного клуба «Берн» (Швейцария) стала Флоренс Шеллинг. Как подчеркнули в Международной федерации хоккея, это первый случай, когда женщина получила столь ответственную должность в мужском хоккейном клубе.

Генеральный директор «Берна» Марк Люти отметил, что хотел видеть в команде умного, молодого и дальновидного человека с глубоким погружением в хоккей. Поэтому была выбрана 31-летняя Шеллинг, ранее возглавлявшая женскую юниорскую сборную Швейцарии.

До работы тренером Флоренс была профессиональным игроком в хоккей, занимая позицию вратаря. Спортсменка выступала на трех Олимпиадах, а на Играх 2014 в Сочи завоевала со сборной Швейцарии бронзовую медаль.

ХК «Берн» является действующим чемпионом Швейцарии.

Фото: HHOF-IIHF IMAGES / ROBERT HRADIL

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