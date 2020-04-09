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Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

09.04.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Для Японии город Киото имеет особое значение. Этот город более 11 веков был столицей Страны Восходящего Солнца. И до сих пор остался столицей японской культуры и традиций, утонченным эстетом и гурманом, спрятавшимся в ложбине среди гор. Тонкость и чувственность японской культуры в сочетании с напряженным ритмом и смелостью современности – таким будет новый дом квартала «Азия» в столичном комплексе «Минск Мир». Его имя – «Киото»!

Старт продаж – уже сегодня! И это лучшее время для покупки – на старте предлагаются самые выгодные условия приобретения! Стоимость квадратного метра – от 2499 рублей в эквиваленте.

Дом «Киото» расположен на южной стороне квартала «Азия», там, где улица Кижеватова пересекается с улицей Казинца. Рядом – остановки общественного транспорта и удобные широкие магистрали для выезда в любой конец города. А до площади Независимости или вокзала – пять минут на машине!

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Квартал просторен и функционален. Здесь будет построен детский сад и торгово-административный центр.

В квартале предусмотрено много зеленых зон, будут построены игровые детские и спортивные площадки, обустроены уютные места для спокойного отдыха.

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Квартал «Азия»

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

В квартале предусмотрено много зеленых зон, будут построены игровые детские и спортивные площадки

Стоянки автомобилей расположены по периметру квартала – внутренняя территория будет закрыта для транзитного движения машин. Для хранения транспортных средств можно будет воспользоваться и паркингами – первый в комплексе «Минск Мир» многоэтажный паркинг, рассчитанный на 800 машиномест, сдан прошлой осенью.

Каждый покупатель квартиры мечтает о том, чтобы строительство дома завершилось как можно скорее. Ведь так не терпится заняться ремонтом своей будущей квартиры, а потом и отпраздновать новоселье! Покупателям квартир в доме «Киото» долго ожидать этого праздника не придется – по планам, строительство здания завершится в апреле 2021-го – ровно через год!

А рядом – вся инфраструктура комплекса «Минск Мир», самого масштабного в Европе. Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Неподалеку от квартала «Азия» будет разбит новый городской парк – большая зеленая зона всего комплекса. Здесь найдется место и уединенным дорожкам для прогулок, и фонтанам со скульптурами, и спортивным и детским площадкам - красивейшая территория для спокойного и активного отдыха!

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

О транспортном сообщении мы уже говорили, но нельзя не вспомнить и две новые станции метро, которые будут расположены в границах комплекса!

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр «Мара Молл».

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Международный финансовый центр Minsk World

Хотите жить в современном красивом комплексе, в котором все создано для удобства и комфорта? Приобретайте квартиру в доме «Киото»!

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Дом «Киото»

В его стеклянном фасаде с бронзовой тонировкой словно отражается холодный блеск самурайской катаны – острой и точной, легкой и изящной. «Киото» – одна из высотных доминант квартала, ведь в этом доме 25 этажей!

Квартиры свободной планировки на любой вкус и под любые потребности – их площадь от 28 до 75 квадратных метров. Всего в доме смогут поселиться 294 семьи.

Высота потолков - 2,70 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль – это реальная возможность для каждого.

Даже самые небольшие студии залиты светом: остекленные лоджии - во всех квартирах! А в апартаментах более 50 метров есть еще и балконы. Все окна – панорамные. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для полной безопасности и удобства жильцов.

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Огромные окна и застекленные лоджии есть во всех квартирах

Особое внимание – просторному входному холлу с высотой потолков выше трех метров, который будет оформлен в традиционном японском стиле. Стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком – здесь будет все необходимое для удобного проживания. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок.

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Лобби дома «Киото»

Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Кстати, парковки для велосипедов также размещены на придомовой территории.

А настоящей «фишкой» и для жильцов «Киото», и для их гостей станет панорамный лифт – только представьте, какой вид будет открываться с высоты. Всего в доме будет три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Хотелось бы жить в таком доме? Не откладывайте осуществление мечты! Вам поможет не только отличная цена на старте продаж, но и финансовые условия, а также различные варианты покупки, которые предлагает застройщик.

На сайте bir.by работает удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир в дистанционном режиме.

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

Интерфейс интуитивно понятен, содержит подробную инструкцию, а весь процесс покупки – это четыре этапа, которые вы пройдете с помощью своего персонального менеджера. Выбор квартиры – консультация – подписание документов – покупка!

Вам не нужно будет даже посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит бонус от застройщика – скидку 4 тысячи рублей на стоимость своей квартиры!

Таким образом, если вы живете в другом городе, если у вас очень напряженный рабочий график и не хватает времени, а также если бы вы не хотели посещать публичные места – онлайн-покупка станет выгодным и удобным выходом!

Очень популярный финансовый инструмент, который помог уже многим семьям решить квартирный вопрос – длительная рассрочка от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется на 10 лет, и именно таким образом могут приобрести квартиру в доме «Киото» те семьи, у которых нет средств в полном объеме!

Рассрочка – без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности – выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход.

В апреле этот финансовый инструмент становится еще более выгодным – застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. «Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Еще один способ финансирования покупки – использование выгодных программ банков-партнеров.

Так, привлекательна партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

При одномоментной покупке квартиры за собственные или кредитные средства предоставляется скидка.

Отметим, что квартиру в доме «Киото» можно не только купить дистанционно, но и в режиме онлайн проследить, как продвигается строительство дома – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования квартир на сайте bir.byи получите скидку 4 тысячи рублей!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В Минске офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Красота и современность: добро пожаловать в «Киото»!

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

Изысканность и стиль «Киото»: в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за метр!

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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   Для Японии город Киото имеет особое значение. Этот город более 11 веков был столицей Страны Восходящего Солнца. И до сих пор остался столицей японской культуры и...
 
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