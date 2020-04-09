Россия согласилась сократить добычу нефти

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Отмечается, что на такой шаг Россия может пойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче. «Да, мы готовы сократить на 1,6 миллиона баррелей в сутки, подтверждаю», — сказал собеседник.





lenta.ru Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отказался согласовывать сокращение добычи нефти с другими странами, пишет

Ранее стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу.





7 апреля, российский источник говорил об отсутствии компромисса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объема сокращений, хотя стороны сходятся, что в сумме с рынка следует убрать около 10 миллионов баррелей. Также оба главных участника ценовой войны требуют включения в сделку американских производителей.





Встреча в формате ОПЕК+ пройдет 9 апреля. Приглашение на совещание получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение. США и Канаду, чье участие в соглашении о сокращении добычи может стать ключевым, не позвали. Также в переговорах в формате видеоконференции могут принять участие Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.





10 апреля должна пройти встреча на уровне министров энергетики стран «Большой двадцатки». О ней собирается объявить Саудовская Аравия. Участники переговоров не исключают, что после предварительной договоренности ОПЕК+ им удастся убедить США присоединиться к сокращению добычи.







