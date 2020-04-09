Домашняя еда. Расскажите, что вы готовите во время самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Социальное дистанцирование и самоизоляция — наша новая реальность: перешли ли вы на «удаленку» или ходите на работу, а после — сразу спешите домой. В этой новой реальности время для посещения кафе, ресторанов или столовых сокращается до минимума, а вот для домашней готовки — только возрастает.



Источник: pixabay.com

Редакция LADY.TUT.BY решила поинтересоваться, что и как готовят читатели, которые ушли в самоизоляцию, и предлагает не скрывать свои кулинарные шедевры в пределах кухни, но поделиться рассказами о них со всей страной.

Пришлите нам свой рецепт, который вы освоили из-за текущей ситуации, либо просто расскажите про блюдо, которое легко будет повторить людям, далеким от высокой кухни, но желающим разнообразить свой рацион чем-то вкусным.

Что должно быть в письме:

1) Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления блюда;

2) Пошаговое описание его приготовления;

3) Качественные сопроводительные фотографии (лучше горизонтальные)

Будем рады понятным рецептам из доступных для белорусов продуктов.

Что получит автор?

Самые интересные, на наш взгляд, рецепты будут опубликованы на портале, а один автор, чей рецепт понравится редакции больше всего, получит право вести регулярную колонку на LADY.

Ждем ваших писем на e-mail: alesia.pesenko@tutby.com