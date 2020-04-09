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Переговоры ОПЕК пройдут в формате видеоконференции

09.04.2020 08:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Переговоры ОПЕК пройдут в формате видеоконференции

Ключевой день для мирового энергорынка! Сегодня состоятся переговоры группы ОПЕК и её союзников. Они пройдут в формате видеоконференции.  Главная интрига – смогут ли в тот раз участники договориться о дополнительном сокращении добычи нефти?

Совещание уже откладывалось из-за неготовности сторон прийти к консенсусу по индивидуальным объёмам снижения разработки. Если сделка всё же состоится, то уже до конца года добыча углеводородов должна сократиться на 10 миллионов баррелей в сутки. С такой инициативой выступила Саудовская Аравия, но Россия оказалась не согласна и настаивала на сохранении объёма добычи. Это и привело к распаду сделки и, как следствие, рекордному обвалу мировых цен на нефть. После того, как стало известно, что участники ОПЕК готовы возобновить переговоры, цены подросли – сейчас стоимость барреля эталонной марки Brent превышает 32 доллара, когда ещё в конце марта составляла всего 24. На этой неделе совещании о поставках нефти Президент потребовал от правительства быть готовыми к любому развитию событий. Уметь адаптироваться к любой ситуации, чтобы в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав.

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Ключевой день для мирового энергорынка! Сегодня состоятся переговоры группы ОПЕК и её союзников. Они пройдут в формате видеоконференции.  Главная интрига –...
 
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