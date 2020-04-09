ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

CNN: Водолазы нашли тело правнука сенатора Кеннеди

09.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Восьмилетний мальчик и его мать пропали 2 апреля у берегов штата Мэриленд. Их каноэ отнесло ветром в открытый залив.


Фото: facebook.com/mckean.david
Гидеон Маккин

Водолазы обнаружили в Чесапикском заливе тело Гидеона Маккина, правнука американского сенатора Роберта Кеннеди. Об этом 8 апреля сообщил телеканал CNN.

Восьмилетний Гидеон пропал со своей матерью, 41-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, 2 апреля.
 
По данным СМИ, Мейв и Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу. Судно вынесло в открытый залив, далеко от берега, и они не смогли вернуться назад.
 
Перевернутое каноэ было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз.
 
В субботу, 4 апреля, стало известно, что операция по поиску пропавших прекратилась и они признаны погибшими.
 
Через два дня полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди у берегов Чесапикского залива.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмилетний мальчик и его мать пропали 2 апреля у берегов штата Мэриленд. Их каноэ отнесло ветром в открытый залив.
 
Новости дня
Новости разные
 
Переговоры ОПЕК пройдут в формате видеоконференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика