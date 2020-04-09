Украина готова к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на это направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.





пишет РБК По словам Макогона, Киев продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе США и стран ЕС, поскольку проект «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы». Вместе с тем, считает он, «уже сейчас очевидно», что «Газпром» не сможет закончить строительство до 2021 года,РБК





Альтернативой для украинской ГТС Макогон назвал транзит между европейскими странами. По его словам, в стране также рассматривают возможность поставок американского сжиженного природного газа через Польшу и далее в страны Восточной Европы.





В конце декабря 2019 года «Газпром» подписал с «Нафтогазом» пакет соглашений сроком на пять лет, которые регулируют транзит российского газа через Украину. Согласно договору, «Газпром» будет прокачивать 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Из проекта договора между компаниями следовало, что с 1 января транзит газа подорожал на 2% по сравнению с предыдущим годом, что в итоге может обойтись «Газпрому» более чем в $7 млрд за пять лет.





В январе транзит российского газа через Украину составил 2,65 млрд куб. м., а в феврале — 3,926 млрд куб. м, или 76% от забронированных мощностей.





Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, который неоднократно выступал против «Северного потока-2», считает, что тот лишает Украину значительной части транзита российского газа в Европу. Как объясняли в октябре прошлого года опрошенные РБК эксперты, в 2020 году Россия не сможет отказаться от транзита газа через территорию Украины, однако потребность в транзитных мощностях начнет снижаться по мере полного ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».





Проект газопровода «Северный поток-2» (его оператор — Nord Stream 2 AG, акционером которого является «Газпром») предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Газопровод будет поставлять газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Все страны выдали разрешения на строительство.





Изначально запуск газопровода планировался на конец 2019 года, однако строительство затянулось после того, как в оборонный бюджет США заложили санкции против компаний, участвующих в проекте. После этого швейцарский подрядчик Allseas, занимавшийся прокладкой труб для газопровода, заявил, что приостанавливает работы. В феврале «Газпром» сообщил, что теперь газопровод собираются ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.



