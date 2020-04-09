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Профилактическая декада «Ребенок — главный пассажир» проходит в Гомельской области

09.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

рофилактическая акция «Ребенок — главный пассажир» проходит в Гомельской области по 17 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева.

Профилактическая декада «Ребенок — главный пассажир» проходит в Гомельской области

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортного травматизма маленьких пассажиров. В этот период инспекторы ГАИ уделят особое внимание перевозке детей в авто. В плане — беседы с автомобилистами, профилактические мероприятия, рейды и т.д.

По мнению Анны Ковалевой, вопросы безопасности детей актуальны всегда. К примеру, за январь-март текущего года на дорогах региона зарегистрировано 11 ДТП с участием детей, в которых 11 юных пешеходов и пассажиров получили травмы различной степени тяжести. «Из 11 травмированных детей виновниками ДТП были только четверо, большинство же происшествий произошло по вине взрослых, в том числе из-за несоблюдения водителями требований ПДД в части перевозки детей. Во многом судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле», — подчеркнули в областной Госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили, что за неиспользование детского удерживающего устройства, когда оно обязательно, водители могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или штрафу до 4 базовых величин. Повторное нарушение приведет к штрафу до 8 базовых величин (1 БВ — Вr27).

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рофилактическая акция "Ребенок - главный пассажир" проходит в Гомельской области по 17 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий...
 
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