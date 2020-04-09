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Яркая француженка ушла из биатлона в 28 лет. Сейчас отдыхает с бойфрендом и хочет стать психологом

09.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Француженка Селия Эмонье — бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в эстафете. Она стабильно попадала в заявку французской сборной на этапы Кубка мира и была надежным бойцом командных гонок. Но в 28 лет Селия поняла, что биатлона с нее достаточно. Почему она уходит из спорта так рано и чем планирует заняться в будущем — в материале SPORT.TUT.BY.


Фото из инстаграма биатлонистки

Селия Эмонье начинала карьеру как лыжница. На Олимпиаде в Сочи француженка еще выступала в составе сборной по лыжным гонкам. В 2014 году вместе с подругами по команде она заняла четвертое место в олимпийской эстафете.

Правда, сезон 2015/2016 Селия начала в качестве биатлонистки. В первой же гонке на Кубке IBU Эмонье завоевала бронзу, а следующий этап провела уже на Кубке мира.

В биатлоне Селия Эмонье задержалась на пять лет. За это время несколько раз становилась победительницей и призером эстафетных гонок на Кубке мира, выиграла эстафетную бронзу ЧМ в Хохфильцене в 2017 году. А лучшим личным результатом для нее стала деревянная медаль спринта Холменколлена в 2019 году.


Источник: instagram.com/anais_celia_justine

По окончании досрочного завершившегося сезона 2019/2020 Селия решила, что большого спорта в ее жизни достаточно.

— Я обожала возможность кататься на лыжах в красивых местах по всему миру. Но должна признать, что в последние годы все изменилось, — написала в инстаграме 28-летняя биатлонистка.

— Меня сильно огорчает, что зима уже не такая как прежде, причем во всем мире. Снег становится очень редким событием и ценным ресурсом, а обстановка на трассах теперь далека от моих идеалов красивой природы и свежего воздуха.


Фото из инстаграма биатлонистки

В интервью французскому изданию спортсменка подчеркнула, что биатлон как бизнес ей тоже не близок:

— Кататься на лыжах по полям с полоской снега совсем не то, что мне нравится. Да и заниматься бизнесом для ТВ далеко не то, ради чего я шла в биатлон.

Эмонье не стала скрывать, что подустала и от суровых законов профессионального спорта.


Фото из инстаграма биатлонистки

— Я поняла, что профессиональный спорт слишком требователен и сфокусирован на высоких результатах. Мне уже сложно получать удовольствие и заниматься самопознанием.

Чем же француженка планирует заняться дальше?

Селия постаралась избежать конкретики, подчеркнув, что пришло время исследовать новые грани жизни.

—  Я решила покинуть спорт, чтобы открыть для себя новые горизонты, которые больше будут соответствовать моим потребностям. Начинается новое приключение.


Селия Эмонье и Симон Дестье. Фото из инстаграма биатлонистки

Сейчас она хочет немного передохнуть и насладиться домашним уютом в горах в компании своего бойфренда — олимпийского чемпиона по биатлону Симона Дестье.

А еще в сентябре Эмонье рассчитывает защитить магистерскую по психологии.

— Я должна была пройти четырехмесячную стажировку в больнице, но в нынешних условиях она пока заморожена.

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В 28 лет Селия Эмонье поняла, что биатлона с нее достаточно. Почему она уходит из спорта так рано и чем планирует заняться в будущем - в материале SPORT.TUT.BY.
 
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