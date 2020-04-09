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Яркая француженка ушла из биатлона в 28 лет. Сейчас отдыхает с бойфрендом и хочет стать психологом
Источник материала: Tut.by
Француженка Селия Эмонье — бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в эстафете. Она стабильно попадала в заявку французской сборной на этапы Кубка мира и была надежным бойцом командных гонок. Но в 28 лет Селия поняла, что биатлона с нее достаточно. Почему она уходит из спорта так рано и чем планирует заняться в будущем — в материале SPORT.TUT.BY.
Селия Эмонье начинала карьеру как лыжница. На Олимпиаде в Сочи француженка еще выступала в составе сборной по лыжным гонкам. В 2014 году вместе с подругами по команде она заняла четвертое место в олимпийской эстафете.
Правда, сезон 2015/2016 Селия начала в качестве биатлонистки. В первой же гонке на Кубке IBU Эмонье завоевала бронзу, а следующий этап провела уже на Кубке мира.
В биатлоне Селия Эмонье задержалась на пять лет. За это время несколько раз становилась победительницей и призером эстафетных гонок на Кубке мира, выиграла эстафетную бронзу ЧМ в Хохфильцене в 2017 году. А лучшим личным результатом для нее стала деревянная медаль спринта Холменколлена в 2019 году.
По окончании досрочного завершившегося сезона 2019/2020 Селия решила, что большого спорта в ее жизни достаточно.
— Я обожала возможность кататься на лыжах в красивых местах по всему миру. Но должна признать, что в последние годы все изменилось, — написала в
— Меня сильно огорчает, что зима уже не такая как прежде, причем во всем мире. Снег становится очень редким событием и ценным ресурсом, а обстановка на трассах теперь далека от моих идеалов красивой природы и свежего воздуха.
В интервью французскому изданию спортсменка
— Кататься на лыжах по полям с полоской снега совсем не то, что мне нравится. Да и заниматься бизнесом для ТВ далеко не то, ради чего я шла в биатлон.
Эмонье не стала скрывать, что подустала и от суровых законов профессионального спорта.
— Я поняла, что профессиональный спорт слишком требователен и сфокусирован на высоких результатах. Мне уже сложно получать удовольствие и заниматься самопознанием.
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