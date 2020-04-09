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Депутаты рассмотрят поправки в закон о здравоохранении

09.04.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты рассмотрят поправки в закон о здравоохранении

Что способно волновать больше цен, так это то, что не купишь ни за какие деньги. Как никогда актуальную сегодня тему здравоохранения вынесут на обсуждение в парламенте.

Депутатам предстоит рассмотреть внушительный пакет изменений, которые нацелены повысить качество медицины. Среди главных и ожидаемых новшеств – электронные рецепты, более доступные лекарства, упрощённое прохождение медостмотра и аккредитация медучреждений. На заседании также рассмотрят проекты документов по ценам на газ. Речь в частности, о белорусско-российском соглашении и в формате ЕАЭС. Всего же на весенней сессии парламенту предстоит принять решение по трём десяткам законопроектов, большой экономический блок. Особое внимание – корректировке кодексов.

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Что способно волновать больше цен, так это то, что не купишь ни за какие деньги. Как никогда актуальную сегодня тему здравоохранения вынесут на обсуждение в...
 
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