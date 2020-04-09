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На севере Италии рухнул автомобильный мост

09.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Автомобильный мост обрушился в итальянском регионе Тоскана. Об этом сообщает Reuters.

На севере Италии рухнул автомобильный мост
Фото Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Инцидент произошел сегодня утром в районе города Аулла. На мосту длиной 260 м в момент происшествия находились два автомобиля, оба водителя транспортных средств доставлены в больницу с незначительными травмами.

Местная полиция сообщила, что обычно на этом участке дороги наблюдается оживленный трафик, однако в связи с действием карантина движение автомобилей значительно сократилось. Это позволило избежать более серьезных последствий.

Другие обстоятельства инцидента не сообщаются. Начато расследование.

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Автомобильный мост обрушился в итальянском регионе Тоскана. Об этом сообщает Reuters. Инцидент произошел сегодня утром в районе города Аулла. На мосту...
 
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