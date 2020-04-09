На севере Италии рухнул автомобильный мост

Источник материала: Газета Авангард

Автомобильный мост обрушился в итальянском регионе Тоскана. Об этом сообщает Reuters .





Инцидент произошел сегодня утром в районе города Аулла. На мосту длиной 260 м в момент происшествия находились два автомобиля, оба водителя транспортных средств доставлены в больницу с незначительными травмами.

Местная полиция сообщила, что обычно на этом участке дороги наблюдается оживленный трафик, однако в связи с действием карантина движение автомобилей значительно сократилось. Это позволило избежать более серьезных последствий.

Другие обстоятельства инцидента не сообщаются. Начато расследование.