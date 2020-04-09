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На трассе Минск — Микашевичи ограничат движение
Источник материала: Партизан
Следственный эксперимент по факту ДТП проведут специалисты 9 апреля на 20-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района,
В связи с этим с 20:00 до 22:00 движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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Следственный эксперимент по факту ДТП проведут специалисты 9 апреля на 20-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи Минского...
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