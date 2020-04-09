На трассе Минск — Микашевичи ограничат движение

В связи с этим с 20:00 до 22:00 движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено.





Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.



