Мужчина за 40 лет изменился до неузнаваемости три раза. Он побыл женщиной, но понял, что ошибся

Источник материала: Tut.by

63-летний американец три раза изменялся до неузнаваемости и в течение 11 лет был трансгендерной женщиной, пока не понял, что совершил ошибку. Новый образ и стиль жизни не сделали его счастливым, а, наоборот, загнали в депрессию. Не в силах найти гармонию, мужчина вернулся к исходному состоянию и теперь призывает всех не совершать таких же ошибок, пишет medialeaks.





Брайан Белович из Бруклина решил, что хочет стать женщиной, когда ему исполнилось 19 лет. С самого детства его принимали за девочку, да и сам американец был уверен, что родился не в своем теле. Немного подумав, мужчина в конце 1970-х годов сделал пластическую операцию, чтобы вставить грудные импланты, а потом прошел гормональную терапию.

— Мне было так неловко от того, что я женоподобный и пухлый парень-гей, и я решил, что мне проще стать женщиной, — рассказал Брайан.

Наталия Жерве

Белович, после того как стал трансгендерной женщиной, взял себя псевдоним Наталия Жерве и работал танцовщицей в ночных клубах Нью-Йорка. Постоянные тусовки, знакомства с новыми людьми и свобода действий привели к тому, что Брайан плотно подсел на наркотики. Параллельно американец подрабатывал еще и в комиссионном магазине, чтобы потом спустить все деньги на запрещенные вещества.

— В разгар 80-х я был клубной личностью. У меня была своя группа, и мы делали живое шоу со смесью комедийных и музыкальных номеров. Я знакомился со многими людьми и тусовался на VIP-вечеринках, — рассказал он.

Но такой образ жизни вскоре сказался на его состоянии. Мужчина страдал от алкоголизма, наркозависимости и оказался в глубокой депрессии. Одна из причин морального упадка заключалась в теле Брайана — он больше не хотел быть женщиной и чувствовал себя не в своей тарелке в этом образе:

— Я полагался на наркотики и алкоголь, чтобы пережит ещё один день. Я был сломлен, потратил все свои деньги и в итоге жил на диване у друга. Я больше не мог игнорировать то, что не могу быть счастлив, живя как женщина.

После многочисленных походов к психологу и бесед со специалистами Белович понял, что его единственный вариант — вернуть пол, который был дан ему при рождении. В 1987 году Брайану пришлось прекратить гормональную терапию, отрезать длинные волосы и лечь на операцию по удалению грудных имплантов.

— После операции я почувствовал большое облегчение. Я проснулся и плакал не от боли, а от счастья. Мне показалось, что огромное бремя снято, — утверждает Брайан.

Американец записался в тренажерный зал, чтобы нарастить мышечную массу, а с отказом от гормональных препаратов на его теле начали расти волосы, и он набрал вес.

Прощание с образом танцовщицы означало, что мужчине придется оставить блеск и гламур нью-йоркской драг-сцены, но Белович нашел, чем заняться.

До 2008 года Брайан был успешным фотографом и агентом, а потом переквалифицировался в консультанта и теперь помогает людям побороть алкогольную и наркотическую зависимость. В 2002 году он познакомился со своим нынешним мужем Джимом Расселом, с которым живет до сих пор. И, несмотря на то, что трансгендерный опыт не принес ему радости, Белович всё равно вспоминает то время с теплотой:

— Мне было очень весело с макияжами и костюмами. Жизнь в качестве женщины открыла для меня уникальные перспективы. Я знаю, что значит быть мужчиной, а что значит быть женщиной. Не многим дано это понять.



Белович — слева