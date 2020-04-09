Лолита призналась, что «подрезала глаза» во время карантина

Источник материала: ОНТ

56-летняя Лолита Милявская в период пандемии решила нарушить режим самоизоляции ради съёмок в шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Звезда произвела фурор в экстравагантном наряде.

Для интервью с ведущим программы Иваном Ургантом певица выбрала облегающий и блестящий комбинезон бежевого оттенка.

Как призналась Милявская, этот наряд она планировала надеть на свой концерт в Москве, который по плану должен состояться в октябре. Однако знаменитость боится, что к тому времени уже не влезет в него.

Иван Ургант был восхищён внешним видом певицы. «Ты выглядишь как будто Афродита, которая вышла из пены морской», — отметил ведущий.

Ургант расспросил звезду о том, как проходят её будни на карантине. Лолита рассказала, что навела порядок в своём доме.

Также Иван отметил, что в период пандемии многие знаменитости стали чаще выходить в прямые эфиры, в том числе и Лолита. Однако певица призналась, что брала неделю перерыва,так как сделала пластическую операцию.

«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Веки растягиваются от грима. Женщины знают об этом. Когда веки растягиваются, нужно делать пластику. Тогда визажистам будет удобнее тебя красить. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться», — отметила артистка.

ФОТО: кадр из шоу «Вечерний Ургант»

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