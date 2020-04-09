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Учёные рассказали, какие продукты защищают от рака груди

09.04.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учёные рассказали, какие продукты защищают от рака груди
Исследование, которое провели учёные из США и Канады, показало, что женщины, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, менее подвержены развитию рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer, который издаётся Американским онкологическим обществом.

Учёным удалось проанализировать данные 20 наблюдательных исследований для того, чтобы установить связь между потреблением клетчатки — как общего количества, так и с разбивкой по типам волокон — с частотой возникновения рака груди.

Как показал анализ данных, во всех исследованиях отмечалась взаимосвязь между потреблением продуктов с высоким содержанием клетчатки и снижением заболеваемости раком молочной железы. У женщин, которые придерживались диеты с большим содержанием пищевых волокон, независимо от возраста, риск развития онкологии уменьшался на 8% по сравнению с теми, кто употреблял стандартный набор продуктов.

Отмечается, что наиболее важную роль играла именно растворимая клетчатка. Авторам удалось обнаружить, что количество растворимых волокон в рационе обратно пропорционально риску развития рака молочной железы. Что касается нерастворимых волокон, то такая взаимосвязь является лишь толко предположительной.

Таким образом, авторы исследования отмечают, что не стоит забывать о важной роли таких, богатых клетчаткой продуктов, как фрукты, овощи и цельное зерно.

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Исследование, которое провели учёные из США и Канады, показало, что женщины, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, менее подвержены...
 
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