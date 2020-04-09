Учёные рассказали, какие продукты защищают от рака груди

Как показал анализ данных, во всех исследованиях отмечалась взаимосвязь между потреблением продуктов с высоким содержанием клетчатки и снижением заболеваемости раком молочной железы. У женщин, которые придерживались диеты с большим содержанием пищевых волокон, независимо от возраста, риск развития онкологии уменьшался на 8% по сравнению с теми, кто употреблял стандартный набор продуктов.





Отмечается, что наиболее важную роль играла именно растворимая клетчатка. Авторам удалось обнаружить, что количество растворимых волокон в рационе обратно пропорционально риску развития рака молочной железы. Что касается нерастворимых волокон, то такая взаимосвязь является лишь толко предположительной.