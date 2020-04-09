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Пять гектаров Чернобыльской зоны выгорело из-за умышленного поджога
Источник материала: ОНТ
Стало известно из-за чего выгорело пять гектаров Чернобыльской зоны. Это был умышленный поджог – забавы ради.
Такое признание сделал 27-летний украинец с криминальным прошлым. Он поджег сухую траву у заброшенной фермы, дабы посмотреть, что будет. В итоге тушить возгорание пришлось тремстам спасателям. Чтобы сбить пламя, пригнали почти сто единиц техники и авиацию. Сейчас полицейские решают вопрос об ответственности поджигателя.
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Стало известно из-за чего выгорело пять гектаров Чернобыльской зоны. Это был умышленный поджог – забавы ради. Такое признание сделал 27-летний украинец с...
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