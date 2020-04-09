Пять гектаров Чернобыльской зоны выгорело из-за умышленного поджога

Источник материала: ОНТ

Стало известно из-за чего выгорело пять гектаров Чернобыльской зоны. Это был умышленный поджог – забавы ради.

Такое признание сделал 27-летний украинец с криминальным прошлым. Он поджег сухую траву у заброшенной фермы, дабы посмотреть, что будет. В итоге тушить возгорание пришлось тремстам спасателям. Чтобы сбить пламя, пригнали почти сто единиц техники и авиацию. Сейчас полицейские решают вопрос об ответственности поджигателя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram