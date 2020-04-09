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Пять гектаров Чернобыльской зоны выгорело из-за умышленного поджога

09.04.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять гектаров Чернобыльской зоны выгорело из-за умышленного поджога

Стало известно из-за чего выгорело пять гектаров Чернобыльской зоны. Это был умышленный поджог – забавы ради.

Такое признание сделал 27-летний украинец с криминальным прошлым. Он поджег сухую траву у заброшенной фермы, дабы посмотреть, что будет. В итоге тушить возгорание пришлось тремстам спасателям. Чтобы сбить пламя, пригнали почти сто единиц техники и авиацию. Сейчас полицейские решают вопрос об ответственности поджигателя.  

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Стало известно из-за чего выгорело пять гектаров Чернобыльской зоны. Это был умышленный поджог – забавы ради. Такое признание сделал 27-летний украинец с...
 
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