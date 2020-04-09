Доллар и евро снова падают на торгах. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль укрепляется на сегодняшних торгах н Белорусской валютно-фондовой бирже. Банки реагируют на это снижением курсов валют в обменниках. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких обменниках сейчас выгоднее всего сдавать доллары и евро, а в каких — покупать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На торгах евро упал на 0,0323 рубля или 1,17% — до 2,7392 рубля, а доллар — на 0,0316 рубля или 1,24% (до 2,5196 рубля). Российский рубль вырос 0,0101 рубля или 0,3% — до 3,377 рубля за 100 российских рублей. Данные по состоянию на 11.06.

Напомним, белорусский рубль укрепился к доллару и евро 8 апреля , а также 7 апреля . Ранее 6 апреля на торгах рубль вырос по отношению к американской валюте, но сдал к евро.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,82 рубля (Белорусский народный банк). В остальных банках — ниже 2,8 рубля. Самый низкий курс евро — 2,749 рубля (Абсолютбанк и Альфа-Банк).

Выгоднее всего сдавать евро в Белагропромбанке — 2,745 рубля.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,599 рубля (Белорусский народный банк), а самый низкий — 2,526 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать доллар в Беларусбанке и Белагропромбанке — по 2,53 рубля.