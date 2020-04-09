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Авиация задействована в тушении пожаров в Гомельской области

09.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных лесных пожаров ликвидированы в Гомельской области за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тушение были брошены все возможные силы. В том числе авиация.  

В Щучинском районе из-за пала травы сгорела целая деревня

Авиация задействована в тушении пожаров в Гомельской области

В стране сохраняется повышенный класс пожарной опасности. Уже более чем в 30 районах действует запрет на посещение лесов. За обстановкой в экосистемах следят с воздуха.  

В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов

Авиация задействована в тушении пожаров в Гомельской области

Воздушные рейды, в частности, провели в Хойникском районе. Спасатели вместе с представителями Полесского радиационно-экологического заповедника изучили ситуацию в зоне отчуждения и отселения заповедника. Особое внимание – наиболее пожароопасным участкам, которые расположены в труднопроходимых местах. С начала 2020 года в лесах зафиксировано уже около трёхсот возгораний. Основная причина – выжигание сухой травы.   

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Новости Беларуси. Сразу несколько крупных лесных пожаров ликвидированы в Гомельской области за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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