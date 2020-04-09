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Жесткое лобовое столкновение грузовика и легковушки попало на видео в Ивьевском районе

09.04.2020 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком в Ивьевском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла днем 8 апреля на трассе М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша. Здесь водитель Peugeot выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes.

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы: открытый перелом обеих ног, травму головы и перелом ребер. Мужчину доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла днем 8 апреля на трассе М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша.
 
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