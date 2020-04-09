Жесткое лобовое столкновение грузовика и легковушки попало на видео в Ивьевском районе

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком в Ивьевском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла днем 8 апреля на трассе М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша. Здесь водитель Peugeot выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes.

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы: открытый перелом обеих ног, травму головы и перелом ребер. Мужчину доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.