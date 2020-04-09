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В Ляховичах парень устроил стрельбу из пневматики во дворе многоэтажки
Источник материала: ОНТ
Молодой человек ночью во дворе многоэтажного жилого дома устроил стрельбу из пневматического пистолета,
В милицию обратился горожанин, который заявил, что ночью в окно его квартиры кто-то стрелял. Странный звук из окна услышал его сын. Утром мужчина обнаружил в окне круглое отверстие.
Затем в РОВД поступил еще один звонок от жителя того же двора с фактом о повреждении машины. На лобовом стекле были обнаружены семь круглых отверстий.
Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемое место стрельбы и задержали подозреваемого. У 21-летнего жителя Ляховичского района изъяли газобаллонный пистолет. Парень оказался безработен и ранее судим. Он приехал в гости к знакомому. Друзья устроили застолье, а затем вышли на балкон и начали стрелять.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Молодой человек ночью во дворе многоэтажного жилого дома устроил стрельбу из пневматического пистолета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского...
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