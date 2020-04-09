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В Ляховичах парень устроил стрельбу из пневматики во дворе многоэтажки

09.04.2020 13:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ляховичах парень устроил стрельбу из пневматики во дворе многоэтажки

Молодой человек ночью во дворе многоэтажного жилого дома устроил стрельбу из пневматического пистолета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился горожанин, который заявил, что ночью в окно его квартиры кто-то стрелял. Странный звук из окна услышал его сын. Утром мужчина обнаружил в окне круглое отверстие.


Затем в РОВД поступил еще один звонок от жителя того же двора с фактом о повреждении машины. На лобовом стекле были обнаружены семь круглых отверстий.


Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемое место стрельбы и задержали подозреваемого. У 21-летнего жителя Ляховичского района изъяли газобаллонный пистолет. Парень оказался безработен и ранее судим. Он приехал в гости к знакомому. Друзья устроили застолье, а затем вышли на балкон и начали стрелять.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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Молодой человек ночью во дворе многоэтажного жилого дома устроил стрельбу из пневматического пистолета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского...
 
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