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На электрическом кроссовере Mazda появится роторный двигатель Ванкеля

09.04.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, что роторно-поршневые двигатели (РПД) Ванкеля все же получат вторую жизнь и уже в новой роли — Mazda станет использовать их в качестве так называемого «удлинителя хода» (range extender) на электромобилях.


Еще в начале 2018 года стало известно о том, что новое поколение РПД станет устанавливаться на беспилотные электрические шаттлы, которые Mazda разрабатывает вместе с Toyota. А теперь японцы изучают возможность использования компактного односекционного РПД для увеличения дальности хода электрического «паркетника» MX-30, который был представлен прошлой осенью, но пока так и не поступил в продажу.


Напомним, что MX-30 располагает тяговой батареей откровенно небольшой емкости — всего 35,5 кВтч, которых хватит примерно на 200 км паспортного пробега. По расчетам, использование РПД, который будет приводить генератор для подзарядки батареи, позволит увеличить дальность хода кроссовера вдвое.

У японских дилеров MX-30 появится уже этим летом, а до Европы доберется в следующем году. Когда появится версия с роторным «удлинителем хода», пока точно не известно.

 
 
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Похоже, что роторно-поршневые двигатели Ванкеля все же получат вторую жизнь и уже в новой роли - Mazda станет использовать их в качестве так называемого «удлинителя...
 
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