На электрическом кроссовере Mazda появится роторный двигатель Ванкеля

Источник материала: Tut.by

Похоже, что роторно-поршневые двигатели (РПД) Ванкеля все же получат вторую жизнь и уже в новой роли — Mazda станет использовать их в качестве так называемого «удлинителя хода» (range extender) на электромобилях.





Еще в начале 2018 года стало известно о том , что новое поколение РПД станет устанавливаться на беспилотные электрические шаттлы, которые Mazda разрабатывает вместе с Toyota. А теперь японцы изучают возможность использования компактного односекционного РПД для увеличения дальности хода электрического «паркетника» MX-30, который был представлен прошлой осенью, но пока так и не поступил в продажу.





Напомним, что MX-30 располагает тяговой батареей откровенно небольшой емкости — всего 35,5 кВтч, которых хватит примерно на 200 км паспортного пробега. По расчетам, использование РПД, который будет приводить генератор для подзарядки батареи, позволит увеличить дальность хода кроссовера вдвое.

У японских дилеров MX-30 появится уже этим летом, а до Европы доберется в следующем году. Когда появится версия с роторным «удлинителем хода», пока точно не известно.