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На электрическом кроссовере Mazda появится роторный двигатель Ванкеля
Источник материала: Tut.by
Похоже, что роторно-поршневые двигатели (РПД) Ванкеля все же получат вторую жизнь и уже в новой роли — Mazda станет использовать их в качестве так называемого «удлинителя хода» (range extender) на электромобилях.
Еще в начале 2018 года стало
Напомним, что
У японских дилеров MX-30 появится уже этим летом, а до Европы доберется в следующем году. Когда появится версия с роторным «удлинителем хода», пока точно не известно.
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Похоже, что роторно-поршневые двигатели Ванкеля все же получат вторую жизнь и уже в новой роли - Mazda станет использовать их в качестве так называемого «удлинителя...
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