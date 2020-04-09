Под Дзержинском водитель фуры отвлекся на мобильный телефон и снес два авто дорожников

Источник материала: Tut.by

Фура протаранила два автомобиля дорожников днем 8 апреля в Дзержинском районе, сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 47-летний водитель фуры Iveco ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск в направлении столицы. На 36-м километре дороги он отвлекся от управления на мобильный телефон и протаранил ехавший впереди ГАЗ прикрытия дорожников. После этого Iveco врезался в автомобиль, который наносил разметку.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.