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Под Дзержинском водитель фуры отвлекся на мобильный телефон и снес два авто дорожников
Источник материала: Tut.by
Фура протаранила два автомобиля дорожников днем 8 апреля в Дзержинском районе,
По информации инспекторов, 47-летний водитель фуры Iveco ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск в направлении столицы. На 36-м километре дороги он отвлекся от управления на мобильный телефон и протаранил ехавший впереди ГАЗ прикрытия дорожников. После этого Iveco врезался в автомобиль, который наносил разметку.
В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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