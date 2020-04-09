Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент
|
Владимир Караник: пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая
Источник материала: Полымя
Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения
|
Свежие газеты
Архив (Разное)