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И лысый мужчина, и новая профессия: Анна Семенович остригла волосы бойфренду прямо в объективе камеры

09.04.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

И лысый мужчина, и новая профессия: Анна Семенович остригла волосы бойфренду прямо в объективе камеры

Российская певица и ведущая Анна Семенович на своей странице в Instagram опубликовала видео, на кадрах которого видно, как она бреет налысо мужчину. Как оказалось – своего избранника.

Анна оптимистично подписала пост – «Теперь у меня есть все: и лысый мужчина и новая профессия!» За один день видео просмотрели более 300 тыс. пользователей. Подписчики восхищались внешним видом певицы без макияжа: «Без макияжа вы ещё красивее», «Анна –красотка», «Ты молодец». Также некоторые комментаторы просили подстричь волосы и им: «Аня, к вам можно записаться? А то все закрыто, не подстричься», «С удовольствием к тебе приходил бы стричься». В то время, как другие недоумевали, зачем она это делает: «Зачем???», «Такую шевелюру – и под ноль. Преступление!».

Кстати, на этих кадрах Семенович впервые показала своего любимого мужчину, правда с затылка. Как известно, она старается держать свою жизнь в тайне, поэтому лицо бойфренда открывать не стала.

Фото: @Instagram ann_semenovich

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Российская певица и ведущая Анна Семенович на своей странице в Instagram опубликовала видео, на кадрах которого видно, как она бреет налысо мужчину. Как оказалось –...
 
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