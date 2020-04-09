Плановые отключения электроэнергии в районе

Источник материала: Навiны Камянеччыны

10 апреля с 9.00 до 17.00 в КАМЕНЦЕ: ул.П.Дмитрук, Пекарского, Подречная, 9 Мая, д.СТУПИЧЕВО, ОАО «Западное», по причине по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 10 кВ;

10 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: ул.Советская, Социалистическая, Школьная, по причине комплексного капитального ремонта комплексной трансформаторной подстанции;

14 апреля с 9.00 до 17.00 в д.НОВИЦКОВИЧИ: ул.Школьная, Социалистическая, Советская, по причине по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 10 кВ;

15 апреля с 9.00 до 17.00 в д.ГУЛЕВИЧИ, НОВИЦКОВИЧИ: ул.Школьная, пер.Школьный, Пограничная, Советская, по причине замены комплексной трансформаторной подстанции.