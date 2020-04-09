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Плановые отключения электроэнергии в районе
09.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
10 апреля с 9.00 до 17.00 в КАМЕНЦЕ: ул.П.Дмитрук, Пекарского, Подречная, 9 Мая, д.СТУПИЧЕВО, ОАО «Западное», по причине по причине комплексного капитального ремонта воздушной линии напряжением 10 кВ;
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10 апреля с 9.00 до 17.00 в КАМЕНЦЕ: ул.П.Дмитрук, Пекарского, Подречная, 9 Мая, д.СТУПИЧЕВО, ОАО Сообщение Плановые отключения электроэнергии в районе появились сначала на...
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