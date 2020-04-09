|
Женская сборная Беларуси по индорхоккею примет участие в Кубке мира-2021
Источник материала: ОНТ
Стали известны сроки проведения Кубка мира по индорхоккею. Турнир в 2021-м году примет бельгийский Льеж.
В турнире сыграют по 12 женских и мужских команд. Женская сборная Беларуси получила путевку на Кубок мира как победительница чемпионата Европы, который проходил в этом году в Минске. Кроме европейских команд в турнире примут участие представители Азии, Океании, Африки и Америки. Кубок мира стартует 3 февраля. На предыдущем турнире сборная Беларуси стала бронзовым призёром.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны сроки проведения Кубка мира по индорхоккею. Турнир в 2021-м году примет бельгийский Льеж. В турнире сыграют по 12 женских и мужских команд. Женская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)