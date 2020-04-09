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Женская сборная Беларуси по индорхоккею примет участие в Кубке мира-2021

09.04.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по индорхоккею примет участие в Кубке мира-2021

Стали известны сроки проведения Кубка мира по индорхоккею. Турнир в 2021-м году примет бельгийский Льеж.

В турнире сыграют по 12 женских и мужских команд. Женская сборная Беларуси получила путевку на Кубок мира как победительница чемпионата Европы, который проходил в этом году в Минске. Кроме европейских команд в турнире примут участие представители Азии, Океании, Африки и Америки. Кубок мира стартует 3 февраля. На предыдущем турнире сборная Беларуси стала бронзовым призёром.

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Теги: Минск
 
 
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Стали известны сроки проведения Кубка мира по индорхоккею. Турнир в 2021-м году примет бельгийский Льеж. В турнире сыграют по 12 женских и мужских команд. Женская...
 
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Вороновская газета
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