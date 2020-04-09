Лукашенко распорядился снизить риски возгорания лесов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплая сухая погода установилась в Беларуси, и возрос риск возгораний в лесах. Пожароопасную обстановку обсудил сегодня президент страны Александр Лукашенко с главой МЧС Владимиром Ващенко, передает телеканал «МИР 24».

«Для нас важнейший элемент – это экономика. Все это уйдет, оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит. А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей. А за этими рассуждениями мы забываем, что есть и другие проблемы. 40% в Беларуси лесов. Мы всегда начинаем жечь траву по весне. Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты», – отметил Лукашенко.