|
Лукашенко распорядился снизить риски возгорания лесов
09.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Теплая сухая погода установилась в Беларуси, и возрос риск возгораний в лесах. Пожароопасную обстановку обсудил сегодня президент страны Александр Лукашенко с главой МЧС Владимиром Ващенко, передает телеканал «МИР 24».
В стране сейчас ведется работа по оснащению объектов противопожарными системами. Благодаря этому снизилось число бытовых возгораний. Но из-за бесснежной зимы в лесах и на торфяниках с начала года уже произошло более двух тысяч природных пожаров. Погибли 206 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за бесснежной зимы в лесах и на торфяниках с начала года в Беларуси произошло более двух тысяч природных пожаров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)