Доллар и евро рухнули до трехнедельного минимума

Сегодня было зафиксировано максимальное процентное укрепление белорусского рубля к валютной корзине с конца февраля. С начала апреля значение корзины валют снизилось на 0,34%.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0352 BYN до 2,5160 BYN/USD. Это минимальное значение за 22 дня. За семь последних торгов доллар подешевел уже на 0,0813 BYN и 43% от этого снижения пришлось на последний день.





Кус евро рухнул на 0,0351 BYN до 2,7364 BYN/EUR. Европейская валюта обосновалась на минимуме за 22 дня. За последние девять торговых сессий стоимость евро упала уже на 0,1429 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0075 BYN до 3,3744 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей за последние девять торгов подорожала на 0,1144 BYN.





Центробанк России

Российский рубль продолжил дорожать к евро и доллару на торгах в Москве.





Это послужило сигналом для Центробанка России понизить официальный курс доллара сразу на 1,14 рубля до 74,6050 RUB/USD — минимума за три недели и официальный курс евро на 1,15 рубля до 81,0882 RUB/EUR — минимума