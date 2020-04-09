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Доллар и евро рухнули до трехнедельного минимума

09.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль резко подорожал к евро и доллару, но немного подешевел к российскому рублю. Стоимость валютной корзины по итогам торгов четверга 9 апреля обвалилась сразу на 0,57% до минимума за 20 дней.

Сегодня было зафиксировано максимальное процентное укрепление белорусского рубля к валютной корзине с конца февраля. С начала апреля значение корзины валют снизилось на 0,34%.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0352 BYN до 2,5160 BYN/USD. Это минимальное значение за 22 дня. За семь последних торгов доллар подешевел уже на 0,0813 BYN и 43% от этого снижения пришлось на последний день.

Кус евро рухнул на 0,0351 BYN до 2,7364 BYN/EUR. Европейская валюта обосновалась на минимуме за 22 дня. За последние девять торговых сессий стоимость евро упала уже на 0,1429 BYN.

Курс российского рубля поднялся на 0,0075 BYN до 3,3744 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей за последние девять торгов подорожала на 0,1144 BYN.

Центробанк России

Российский рубль продолжил дорожать к евро и доллару на торгах в Москве.

Это послужило сигналом для Центробанка России понизить официальный курс доллара сразу на 1,14 рубля до 74,6050 RUB/USD — минимума за три недели и официальный курс евро на 1,15 рубля до 81,0882 RUB/EUR — минимума
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль резко подорожал к евро и доллару, но немного подешевел к российскому рублю. Стоимость валютной корзины по итогам торгов четверга 9 апреля...
 
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