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Нынешней весной исполняется 175 лет абсолютному паводку в бассейне Припяти
09.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Он характеризуется как уникальное гидрологическое явление.
События 1845 года восстановил и описал русский инженер водных путей сообщений, ученый-исследователь Н.С.Лелявский. Теоретически тогдашний уровень в несколько раз превышал максимум выдающегося паводка 1979 года.
Давненько не фотографировал полесское половодье. Несомненно, в разочаровании от очередной сухой весны пребывают все желающие запечатлеть романтический образ нашего края. Фотоаппараты становятся совершенней, а природа все еще не дарит нам для вдохновения желанных пейзажей. Признаюсь, последние снимки «Полесской Венеции» для новой книги «Пинск — Полесская легенда» были сделаны еще в 2013 году, после мартовского снежного урагана «Хавьер». Паводок выдался тогда замечательным, но далеко не масштабным. После него разве что время от времени показывала свой неукротимый норов Горынь.
Последнее значительное половодье в крае было в 1999 году. Тогда полностью слилось междуречье Припяти и Ясельды. Деревни оказались на островах, распаханную в пойме почву смывало течением. Плыли целые поля торфа. Тогда кое-что удалось запечатлеть, но на фотопленке — «цифра» до нас тогда еще не дошла.
Напомним о нескольких погодных явлениях, запечалившихся в памяти пинчан. Настоящий потоп случился в марте-апреле 1979 года. Это тогда Давид-Городок оказался отрезанным от цивилизации. Пина превысила опасный уровень и остановилась на отметке 366 см. Большая вода была в 1958 году. Тогда на бетонной опоре старого моста смолой отметили максимальный уровень — 344 см. Осенний паводок 1974 года оказался даже несколько выше метки. К сожалению, с реконструкцией моста исчез этот импровизированный народный «гидропост». А ведь можно на мерной рейке восстановить высоты исторических паводков, в том числе и уникального половодья 1845 года, — еще одним интересным объектом в столице Полесья станет больше.
По сведениям межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровни рек над нулем постов наблюдений составляют: Пина — 104 см, Ясельда — 95 см, Стырь — 185 см. Воды не прибавляется. Немного еще «подпирает» Горынь — 179 см, но и она пойдет на спад. Это даже меньше, чем в паводок прошлого года, когда наполняемость рек вызывала опасение. Теперь такое вряд ли произойдет, но для сравнения отметим: чтобы достичь уровней, которые обычно бывали в период половодий, и выйти на пойму, Пине нужно прибавить как минимум 120 см, Ясельде — 50 см. К слову, самый низкий уровень воды в Пине отмечался в августе 2015 года. Он опустился до 60 см над нулем поста.
Пинск — город над Пиной, и поведение реки нам небезразлично. От него, в первую очередь, зависит работа речников. Особенность нынешней навигации заключается в том, что с самого ее открытия ситуация на реке больше напоминает летний межень, чем весеннее половодье. Одна забота: успеть выполнить заказы по доставке стройматериалов, пока не появятся мели.
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото и фоторепродукция из архива автора
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Он характеризуется как уникальное гидрологическое явление. События 1845 года восстановил и описал русский инженер водных путей сообщений,...
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