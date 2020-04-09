Нынешней весной исполняется 175 лет абсолютному паводку в бассейне Припяти

Источник материала: Пинский Вестник

Он характеризуется как уникальное

гидрологическое явление.



События 1845 года восста

новил и описал русский ин

женер водных путей сооб

щений, ученый-исследователь

Н.С.Лелявский. Теоретически

тогдашний уровень в несколько

раз превышал максимум выдаю

щегося паводка 1979 года.



Давненько не фотографиро

вал полесское половодье. Несо

мненно, в разочаровании от оче

редной сухой весны пребывают

все желающие запечатлеть ро

мантический образ нашего края.

Фотоаппараты становятся совер

шенней, а природа все еще не да

рит нам для вдохновения желан

ных пейзажей. Признаюсь, по

следние снимки «Полесской Ве

неции» для новой книги «Пинск

— Полесская легенда» были сде

ланы еще в 2013 году, после мар

товского снежного урагана «Ха

вьер». Паводок выдался тогда за

мечательным, но далеко не мас

штабным. После него разве что

время от времени показывала

свой неукротимый норов Горынь.







Последнее значительное поло

водье в крае было в 1999 году. Тог

да полностью слилось междуре

чье Припяти и Ясельды. Деревни

оказались на островах, распахан

ную в пойме почву смывало тече

нием. Плыли целые поля торфа.

Тогда кое-что удалось запечат

леть, но на фотопленке — «цифра»

до нас тогда еще не дошла.



Напомним о нескольких погод

ных явлениях, запечалившихся в

памяти пинчан. Настоящий потоп

случился в марте-апреле 1979 го

да. Это тогда Давид-Городок ока

зался отрезанным от цивилиза

ции. Пина превысила опасный

уровень и остановилась на от

метке 366 см. Большая вода бы

ла в 1958 году. Тогда на бетонной

опоре старого моста смолой от

метили максимальный уровень

— 344 см. Осенний паводок 1974

года оказался даже несколько вы

ше метки. К сожалению, с рекон

струкцией моста исчез этот им

провизированный народный «ги

дропост». А ведь можно на мер

ной рейке восстановить высо

ты исторических паводков, в том

числе и уникального половодья

1845 года, — еще одним интерес

ным объектом в столице Полесья

станет больше.



По сведениям межрайонного

центра по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей сре

ды, уровни рек над нулем постов

наблюдений составляют: Пина —

104 см, Ясельда — 95 см, Стырь

— 185 см. Воды не прибавляется.

Немного еще «подпирает» Горынь

— 179 см, но и она пойдет на спад.

Это даже меньше, чем в паводок

прошлого года, когда наполняе

мость рек вызывала опасение. Те

перь такое вряд ли произойдет,

но для сравнения отметим: чтобы

достичь уровней, которые обыч

но бывали в период половодий, и

выйти на пойму, Пине нужно

прибавить как минимум 120 см,

Ясельде — 50 см. К слову, самый

низкий уровень воды в Пине отме

чался в августе 2015 года. Он опу

стился до 60 см над нулем поста.



Пинск — город над Пиной, и

поведение реки нам небезраз

лично. От него, в первую оче

редь, зависит работа речников.

Особенность нынешней навига

ции заключается в том, что с са

мого ее открытия ситуация на

реке больше напоминает летний

межень, чем весеннее половодье.

Одна забота: успеть выполнить

заказы по доставке стройматери

алов, пока не появятся мели.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

Фото и фоторепродукция

из архива автора