В Гродно запустили систему оплаты проезда в транспорте по QR-коду

Источник материала: Tut.by

В Гродно запустили пилотный проект по продаже билетов через QR-код с использованием сервиса «Оплати». Пока в эксперименте участвуют 30 автобусов на 14 маршрутах. Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком. До этого систему smart-билетов запустили в Борисове, Гомеле, Витебске, Могилеве, Барановичах и Пинске, сообщили в банке. А в Гродно вместе с инновационной технологией оплаты проезда презентовали и новое приложение для контролеров.



Фото предоставлено Белинвестбанком

Областной центр стал первым городом в стране, где контролеры смогут управлять возможностью покупки билетов в салоне автобуса дистанционно с собственного смартфона.

Чтобы оплатить таким образом проезд, нужно навести сканер в приложении «Оплати» на QR-код, который размещен в салоне автобуса. После этого электронный билет отобразится в приложении. На нем будет указан номер билета, номер автобуса и его автобусный парк, дата и время покупки, стоимость проезда.

Если в салон зайдет контролер, пассажиру нужно отсканировать через приложение QR-код контролера. После этого на экране отобразится оплаченный билет.

его номер, а также номер автобуса, дата и время покупки, стоимость проезда.

Гродно также стал первым городом в стране, где для контролеров внедрена отдельная система проверки билетов в электронном виде. «Оплати.Контролер» позволяет управлять покупкой билетов в салоне автобуса дистанционно со смартфона. С помощью мобильного приложения контролер может заблокировать возможность покупки билетов в конкретном автобусе на время проверки.



Фото предоставлено Белинвестбанком

— В автобусном парке сегодня 185 городских автобусов. Ежедневно на маршрут выходит более 140 единиц техники. Мы рассчитываем, что к маю продажа и проверка билетов в электронном виде по QR-коду будет доступна во всех автобусах города, — директор ОАО «Автобусный парк г. Гродно» говорит Николай Древило. — Внедрение данной технологии, с одной стороны, снижает нагрузку на водителя, к которому обращаются за билетом те пассажиры, которые не имеют проездного или не купили билет в киоске. С другой стороны, мы рассчитываем, что уменьшится количество «вынужденных безбилетников». Если у человека крупная купюра, ему проблематично дать сдачу.

Воспользоваться системой может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является.