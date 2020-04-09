Европейская федерация баскетбола отменила все летние турниры

Источник материала: ОНТ

Исполком Европейской федерации баскетбола отменил все летние турниры в этом году.

Заседание прошло в режиме видеоконференции в Мюнхене. Решено отменить 16 чемпионатов Европы разных возрастов, а также женское континентальное первенство в Словении. Что касается еврокубков, то Исполком согласился с тем, что турниры необходимо доиграть осенью.

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